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По факту горевшего в Миорах ФОК возбуждено уголовное дело в отношении двух рабочих

02 июня 2018 08:06
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Новости Беларуси. 1 июня в Миорах произошёл пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. На месте инцидента работают следователи.  

По сведениям УСК по Витебской области, для выяснения обстоятельств пожара была задействована передвижная криминалистическая лаборатория.  

По факту горевшего в Миорах ФОК возбуждено уголовное дело в отношении двух рабочих-1

Фото: УСК по Витебской области  

Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ДКУСП «Миорское ПМК-55».  

В правонарушении подозреваются 56-летний бетонщик и 51-летний плотник-бетонщик. В день пожара мужчины проводили работы на крыше здания ФОК.  

По факту горевшего в Миорах ФОК возбуждено уголовное дело в отношении двух рабочих-4

Фото: УСК по Витебской области  

Фигурантов отпустили под обязательство о явке. Продолжается выяснение деталей произошедшего, оценивается сумма причинённого ущерба.  

Более 30 спасателей тушили пожар – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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