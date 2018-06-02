По факту горевшего в Миорах ФОК возбуждено уголовное дело в отношении двух рабочих
Новости Беларуси. 1 июня в Миорах произошёл пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. На месте инцидента работают следователи.
По сведениям УСК по Витебской области, для выяснения обстоятельств пожара была задействована передвижная криминалистическая лаборатория.
Фото: УСК по Витебской области
Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ДКУСП «Миорское ПМК-55».
В правонарушении подозреваются 56-летний бетонщик и 51-летний плотник-бетонщик. В день пожара мужчины проводили работы на крыше здания ФОК.
Фото: УСК по Витебской области
Фигурантов отпустили под обязательство о явке. Продолжается выяснение деталей произошедшего, оценивается сумма причинённого ущерба.
Более 30 спасателей тушили пожар – здесь подробности.