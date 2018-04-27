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Из кафе в Бресте эвакуировали 17 человек из-за ложного сообщения о минировании

27 апреля 2018 09:39
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Новости Беларуси. Из кафе в Бресте были эвакуированы 17 человек. Причиной стала ложная информация о минировании.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 26 апреля в 23:10 злоумышленник позвонил в милицию и заявил, что на Варшавском шоссе заминировано кафе.  

Из заведения эвакуировали 17 человек. К указанному месту выехали сапёры, правоохранители, спасатели, медики. В процессе обследования помещения взрывоопасные предметы обнаружены не были.  

Правоохранители нашли и задержали лжеминера. Им оказался безработный житель агрогородка Мотоль Ивановского района.  

Проводится проверка.  

Весной 2018 года на Свислочи обнаружили подозрительное устройство. 

Находка оказалась кормушкой для рыбной ловли – подробности здесь.  

# происшествия # Лжеминирование

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