Из кафе в Бресте эвакуировали 17 человек из-за ложного сообщения о минировании

Новости Беларуси. Из кафе в Бресте были эвакуированы 17 человек. Причиной стала ложная информация о минировании.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 26 апреля в 23:10 злоумышленник позвонил в милицию и заявил, что на Варшавском шоссе заминировано кафе.

Из заведения эвакуировали 17 человек. К указанному месту выехали сапёры, правоохранители, спасатели, медики. В процессе обследования помещения взрывоопасные предметы обнаружены не были.

Правоохранители нашли и задержали лжеминера. Им оказался безработный житель агрогородка Мотоль Ивановского района.

Проводится проверка.

Весной 2018 года на Свислочи обнаружили подозрительное устройство.