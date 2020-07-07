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«Это просто не пересказать – вышла, а тут всё и через окна, и везде плывёт». Жители Брестского района рассказали об урагане

07 июля 2020 20:32
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Новости Беларуси. В Брестской области сильный ветер повредил более 550 гектаров леса, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

«Это просто не пересказать – вышла, а тут всё и через окна, и везде плывёт». Жители Брестского района рассказали об урагане-1

В регионе продолжают устранять последствия непогоды. Ночью с 6 на 7 июля по юго-западным районам прошел мощный грозовой фронт со шквалистым ветром. Без электричества остаются пять деревень.

Ни один звонок не остаётся без внимания. В Брестской области устраняют последствия урагана

«Это просто не пересказать – вышла, а тут всё и через окна, и везде плывёт». Жители Брестского района рассказали об урагане-4

Николай Лахович, начальник электротехнической службы «Брестэнерго»:
Такие явления у нас бывают с периодичностью один раз в 2-3 года, так чтобы вот такой объем повреждений, связанный именно с нарушением электроснабжения. Все неполадки устранить не удастся, но электроснабжение всех населенных пунктов к концу сегодняшнего дня должны быть восстановлено.

«Это просто не пересказать – вышла, а тут всё и через окна, и везде плывёт». Жители Брестского района рассказали об урагане-7

Деревня Знаменка Брестского района одна из самых пострадавших. В результате урагана повреждены кровли, некоторые деревья падали прямо на дома. Сейчас спасатели помогают жителям разбирать завалы.

Очевидец непогоды в Брестской области: потемнело резко, пошёл ветер, дождь и стало сносить деревья

«Это просто не пересказать – вышла, а тут всё и через окна, и везде плывёт». Жители Брестского района рассказали об урагане-10

Алла Хальвита, жительница деревни Знаменка:
Такие порывы я в первый раз вижу. Это просто не пересказать, потому что вышла, а тут все и через окна, и везде плывет.

«Это просто не пересказать – вышла, а тут всё и через окна, и везде плывёт». Жители Брестского района рассказали об урагане-13

Лина Герасимук, жительница деревни Знаменка:
Ну вот я позвонила сегодня в службу 101. Они очень быстренько молодой человек поднял трубочку, и я им объяснила, дала свой адрес и они быстренько-быстренько приехали и все устранили мне утречком. Все. Я очень благодарна службе МЧС, очень благодарна.

«Это просто не пересказать – вышла, а тут всё и через окна, и везде плывёт». Жители Брестского района рассказали об урагане-16

Непогода также временно нарушила автомобильное движение. Поваленные деревья заблокировали участки дорог. Расчистку проезжей части спасатели ведут вместе с лесхозами.

# Погода в Беларуси # происшествия # Николай Лахович # Алла Хальвита # Лина Герасимук # Фотофакт

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