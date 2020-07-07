«Это просто не пересказать – вышла, а тут всё и через окна, и везде плывёт». Жители Брестского района рассказали об урагане

Новости Беларуси. В Брестской области сильный ветер повредил более 550 гектаров леса, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В регионе продолжают устранять последствия непогоды. Ночью с 6 на 7 июля по юго-западным районам прошел мощный грозовой фронт со шквалистым ветром. Без электричества остаются пять деревень. Ни один звонок не остаётся без внимания. В Брестской области устраняют последствия урагана

Николай Лахович, начальник электротехнической службы «Брестэнерго»:

Такие явления у нас бывают с периодичностью один раз в 2-3 года, так чтобы вот такой объем повреждений, связанный именно с нарушением электроснабжения. Все неполадки устранить не удастся, но электроснабжение всех населенных пунктов к концу сегодняшнего дня должны быть восстановлено.

Деревня Знаменка Брестского района – одна из самых пострадавших. В результате урагана повреждены кровли, некоторые деревья падали прямо на дома. Сейчас спасатели помогают жителям разбирать завалы. Очевидец непогоды в Брестской области: потемнело резко, пошёл ветер, дождь и стало сносить деревья

Алла Хальвита, жительница деревни Знаменка:

Такие порывы я в первый раз вижу. Это просто не пересказать, потому что вышла, а тут все и через окна, и везде плывет.

Лина Герасимук, жительница деревни Знаменка:

Ну вот я позвонила сегодня в службу 101. Они очень быстренько – молодой человек поднял трубочку, и я им объяснила, дала свой адрес – и они быстренько-быстренько приехали и все устранили мне утречком. Все. Я очень благодарна службе МЧС, очень благодарна.