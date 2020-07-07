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Ни один звонок не остаётся без внимания. В Брестской области устраняют последствия урагана

07 июля 2020 14:19
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Новости Беларуси. В Брестской области продолжают устранять последствия непогоды. Ночью по юго-западным районам прошелся грозовой фронт со шквалистым ветром,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всего за несколько минут стихия оставила без электричества более 30 населенных пунктов и порядка 50 социальных и производственных объектов. 6 деревень все ещё остаются обесточенными. В аварийно-восстановительных работах задействованы 26 бригад. 

Ни один звонок не остаётся без внимания. В Брестской области устраняют последствия урагана-1

Очевидец непогоды в Брестской области: потемнело резко, пошёл ветер, дождь и стало сносить деревья

Деревня Знаменка Брестского района одна из самых пострадавших. В результате урагана повреждены кровли, повалены деревья –  некоторые падали прямо на дома. Сейчас спасатели помогают жителям разбирать обломки крупных ветвей. 

Ни один звонок не остаётся без внимания. В Брестской области устраняют последствия урагана-4

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
Безусловно, ни один звонок от жителей области, связанный с угрозой или с нарушением нормальной жизнедеятельности жителей области, не остается без внимания. В случае необходимости выезжают сами работники МЧС, там, где это возможно, привлекаются работники других организаций для того, чтобы максимально быстро люди могли войти в нормальный жизненный ритм.

Ни один звонок не остаётся без внимания. В Брестской области устраняют последствия урагана-7

Непогода также временно нарушила автомобильное движение. Поваленные деревья заблокировали участки некоторых дорог. Расчистку проезжей части спасатели вели в тандеме с лесхозами. 

# Погода в Беларуси # происшествия # Сергей Машнов # Фотофакт

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