Ни один звонок не остаётся без внимания. В Брестской области устраняют последствия урагана

Новости Беларуси. В Брестской области продолжают устранять последствия непогоды. Ночью по юго-западным районам прошелся грозовой фронт со шквалистым ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за несколько минут стихия оставила без электричества более 30 населенных пунктов и порядка 50 социальных и производственных объектов. 6 деревень все ещё остаются обесточенными. В аварийно-восстановительных работах задействованы 26 бригад.

Очевидец непогоды в Брестской области: потемнело резко, пошёл ветер, дождь и стало сносить деревья Деревня Знаменка Брестского района одна из самых пострадавших. В результате урагана повреждены кровли, повалены деревья – некоторые падали прямо на дома. Сейчас спасатели помогают жителям разбирать обломки крупных ветвей.

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

Безусловно, ни один звонок от жителей области, связанный с угрозой или с нарушением нормальной жизнедеятельности жителей области, не остается без внимания. В случае необходимости выезжают сами работники МЧС, там, где это возможно, привлекаются работники других организаций для того, чтобы максимально быстро люди могли войти в нормальный жизненный ритм.