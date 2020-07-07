Ни один звонок не остаётся без внимания. В Брестской области устраняют последствия урагана
Новости Беларуси. В Брестской области продолжают устранять последствия непогоды. Ночью по юго-западным районам прошелся грозовой фронт со шквалистым ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего за несколько минут стихия оставила без электричества более 30 населенных пунктов и порядка 50 социальных и производственных объектов. 6 деревень все ещё остаются обесточенными. В аварийно-восстановительных работах задействованы 26 бригад.
Очевидец непогоды в Брестской области: потемнело резко, пошёл ветер, дождь и стало сносить деревья
Деревня Знаменка Брестского района одна из самых пострадавших. В результате урагана повреждены кровли, повалены деревья – некоторые падали прямо на дома. Сейчас спасатели помогают жителям разбирать обломки крупных ветвей.
Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
Безусловно, ни один звонок от жителей области, связанный с угрозой или с нарушением нормальной жизнедеятельности жителей области, не остается без внимания. В случае необходимости выезжают сами работники МЧС, там, где это возможно, привлекаются работники других организаций для того, чтобы максимально быстро люди могли войти в нормальный жизненный ритм.
Непогода также временно нарушила автомобильное движение. Поваленные деревья заблокировали участки некоторых дорог. Расчистку проезжей части спасатели вели в тандеме с лесхозами.