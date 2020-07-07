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В Серебрянке пьяный водитель Nissan снёс два светофора

07 июля 2020 13:29
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Новости Беларуси. В Серебрянке произошло ДТП по вине пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Серебрянке пьяный водитель Nissan снёс два светофора-1

На Плеханова мужчина за рулем Nissan при повороте снес два светофора. Один из них упал на остановившийся рядом Volkswagen. В результате ДТП машины получили механические повреждения.

В Серебрянке пьяный водитель Nissan снёс два светофора-4

Пострадавших нет. Водителя Nissan отправили на медосвидетельствование. У него в крови обнаружено почти 2,5 промилле алкоголя.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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