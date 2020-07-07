В Серебрянке пьяный водитель Nissan снёс два светофора

Новости Беларуси. В Серебрянке произошло ДТП по вине пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Плеханова мужчина за рулем Nissan при повороте снес два светофора. Один из них упал на остановившийся рядом Volkswagen. В результате ДТП машины получили механические повреждения.