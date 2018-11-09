«Есть серьёзные претензии». МЧС выявил нарушения на крупных предприятиях Беларуси

Новости Беларуси. Серьезные нарушения на ряде крупных предприятий выявил мониторинг МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о реализации Директивы Президента №1 – то есть вопроса дисциплины и обеспечения безопасности на производстве.

Внимание к этой теме неслучайно. Соблюдение безопасности на предприятии – одна из главных задач, которые стоят перед руководителями. Отдельно комиссия обсудила состояние дел на стройках, а также в организациях концерна «Беллесбумпром».

Оценку результатам проверок дали в Минске на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Выявлен ряд серьезных нарушений со стороны отдельных предприятий. Я считаю, что это в первую очередь степень ответственности руководителей предприятий, которые должны обеспечить необходимый уровень безопасности на подведомственных объектах.

Есть серьезные претензии к «Гомельдреву», к ряду предприятий – это Минский мясокомбинат. Кроме того, мы смотрели не только производства, но и условия жизни проживающих людей в ведомственных общежитиях. Там мы тоже увидели определенные нарушения.

Также комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила проведение единого дня безопасности. В масштабах всей страны такие мероприятия впервые будут приурочены к 1 марта – Всемирному дню гражданской обороны.