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В Витебске на пешеходном переходе была сбита женщина

09 ноября 2018 11:16
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Новости Беларуси. В Витебске из-за плохой видимости на пешеходном переходе была сбита женщина 9 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

В Витебске на пешеходном переходе была сбита женщина-1

Александр Козючиц, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Водитель поясняет, что женщину он не заметил. Двигался на небольшой скорости. Женщина оперлась руками на капот автомобиля, ее откинуло, она упала на асфальт, тем самым причинив себе телесные повреждения.

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# Авария в Витебске # происшествия # Александр Козючиц # Фотофакт

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