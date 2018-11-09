В Витебске на пешеходном переходе была сбита женщина

Новости Беларуси. В Витебске из-за плохой видимости на пешеходном переходе была сбита женщина 9 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

Александр Козючиц, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Водитель поясняет, что женщину он не заметил. Двигался на небольшой скорости. Женщина оперлась руками на капот автомобиля, ее откинуло, она упала на асфальт, тем самым причинив себе телесные повреждения.

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