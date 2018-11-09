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В Ляховичском районе Daewoo сбила пересекавшего дорогу велосипедиста

09 ноября 2018 07:54
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Новости Беларуси. 8 ноября около семи часов вечера в Ляховичском районе пересекавший проезжую часть велосипедист попал под колёса автомобиля.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 21-летняя жительница деревни Своятичи за рулём Daewoo Lanos ехала по трассе Р91 в сторону деревни Адаховщина.  

В Ляховичском районе Daewoo сбила пересекавшего дорогу велосипедиста-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На 184 км дороги иномарка сбила 52-летнего жителя Адаховщины, который переезжал дорогу на велосипеде. Пострадавший был доставлен в больницу, но медработники не смогли спасти его жизнь.  

Отмечается, что велосипед не был оборудован фарами, а сам мужчина 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД при езде на велосипеде и дважды за нарушение ПДД, которое привело к аварийной обстановке.  

Ведётся проверка.  

Осенью 2018 года в Городокском районе велосипедист попал под колёса Nissan.  

18-летний молодой человек погиб на месте – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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