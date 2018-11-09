В Ляховичском районе Daewoo сбила пересекавшего дорогу велосипедиста

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 21-летняя жительница деревни Своятичи за рулём Daewoo Lanos ехала по трассе Р91 в сторону деревни Адаховщина.

Новости Беларуси. 8 ноября около семи часов вечера в Ляховичском районе пересекавший проезжую часть велосипедист попал под колёса автомобиля.

На 184 км дороги иномарка сбила 52-летнего жителя Адаховщины, который переезжал дорогу на велосипеде. Пострадавший был доставлен в больницу, но медработники не смогли спасти его жизнь.

Отмечается, что велосипед не был оборудован фарами, а сам мужчина 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД при езде на велосипеде и дважды за нарушение ПДД, которое привело к аварийной обстановке.

Ведётся проверка.

Осенью 2018 года в Городокском районе велосипедист попал под колёса Nissan.