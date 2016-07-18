Прямой эфир

Ювелирная работа: спасатели сняли упавшее дерево с кровли детского сада

18 июля 2016 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается ликвидация последствий предыдущего урагана. От удара стихии, напомним, пострадали более полутысячи населённых пунктов.

О силе ветра можно было судить по буквально «скошенным» деревьям. По всей стране зафиксировано более 4 тысяч подобных случаев.

Устранять последствия помогают коммунальные службы и спасатели. Несколько часов понадобилось работникам МЧС, чтобы освободить здание столичного детского сада от дерева, которое буквально обрушилось на его крышу. Задача осложнялась стеснённым пространством.

Чтобы не повредить кровлю и окна, спасателям пришлось задействовать специальную технику и продемонстрировать ювелирное мастерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Потоп в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Минские автомобилисты после урагана массово обращаются в страховые компании
15 июля 2016 20:27

Минские автомобилисты после урагана массово обращаются в страховые компании

Устранять последствия урагана в Беларуси продолжат и в выходные
15 июля 2016 17:25

Устранять последствия урагана в Беларуси продолжат и в выходные

В Минском районе произошло 12 ДТП с участием детей с начала года
15 июля 2016 14:59

В Минском районе произошло 12 ДТП с участием детей с начала года