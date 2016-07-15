Минские автомобилисты после урагана массово обращаются в страховые компании

Новости Беларуси. В Минске бум обращений в страховые компании. Стихия повалила деревья на 300 автомобилей.
Водители претендуют на возмещение ущерба.
Всего по предварительным подсчетам, стихия оставила столицу без 4 тысяч деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ
В Мингорисполкоме сообщили, что в столице каждый такой случай рассмотрят индивидуально. Будет проведено разбирательство.
В этой работе примут участие и страховые компании.
К слову, получить возмещение смогут лишь те автовладельцы, которые застраховали свою машину по системе «Автокаско».