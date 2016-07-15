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Минские автомобилисты после урагана массово обращаются в страховые компании

15 июля 2016 20:27
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Новости Беларуси. В Минске бум обращений в страховые компании. Стихия повалила деревья на 300 автомобилей.

Водители претендуют на возмещение ущерба.

Всего по предварительным подсчетам, стихия оставила столицу без 4 тысяч деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

В Мингорисполкоме сообщили, что в столице каждый такой случай рассмотрят индивидуально. Будет проведено разбирательство.

В этой работе примут участие и страховые компании.

К слову, получить возмещение смогут лишь те автовладельцы, которые застраховали свою машину по системе «Автокаско».  

# происшествия # Потоп в Минске

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