Устранять последствия урагана в Беларуси продолжат и в выходные

Новости Беларуси. Все пострадавшие от урагана населенные пункты подключены к энергоснабжению. Лишь продолжатся работы по подключению отдельных частных домовладений и садоводческих участков.

Последствия стихии устраняли в круглосуточносм режиме.

Работы по устранению последствий урагана продолжатся и в выходные дни, 16-17 июля. Только в Минской области задействуют около 34 бригад. Энергетики проведут расчистку оставшихся завалов деревьев, наведут порядок на территориях энергообъектов и вблизи линий электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, лесхозы приостанавливают плановую вырубку леса и займутся разработкой буреломов. Планируется расчистить поврежденные участки в максимально короткие сроки, чтобы древесина не утратила товарных качеств.

Активно ведутся работы по восстановлению жилых построек.

Андрей Юржиц, начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

Остаются невосстановленными кровли 752 жилых домов, 251 сельскохозяйственного здания, 9 объектов соцкультбыта. Привлечены более 3 тысяч человек и 746 единиц техники на восстановление

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы выделяли из мобрезерва материальные средства, строительные материалы для того, чтобы быстро ликвидировать последствия. Ураган нанёс воздействие главным линиям электропередачи. Это линии 110 киловольт, 25 киловольт, которые просто были сломаны

Грозовой фронт, который прошел по нашей стране на этой неделе, принес немало разрушений. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, что нехарактерно для Беларуси. Больше всего от стихии пострадали Минская и Витебская области, столица, а также частично Могилевский регион. За медицинской помощью обратилось более 30 человек, к счастью обошлось без случаев с летальным исходом. С последствиями непогоды столкнулись более 500 населённых пунктов.

Счёт упавших деревьев идёт на тысячи.

Больше всего — таких случаев в Минске. В столице под завалами оказались почти 500 автомобилей.