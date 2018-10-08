Ещё один белорус, пострадавший в ДТП под Санкт-Петербургом, скончался в больнице

Новости Беларуси. Смертельное ДТП на этот раз с участием белорусов произошло в Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рано утром на трассе А-180, вблизи деревни Косколово, микроавтобус с белорусскими номерами наехал на силовое ограждение и перевернулся. В момент аварии в машине находились 9 человек. Все – наши соотечественники. 23-летний пассажир скончался на месте.

Татьяна Суслова, начальник отдела пропаганды УГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

Водитель транспортного средства, а также 6 его пассажиров, в состоянии различной степени тяжести госпитализированы. Из 6 пострадавших пассажиров двое находятся в состоянии средней степени тяжести, двоим оказывают амбулаторную помощь и двое находятся в тяжелом состоянии.