Тысячи особей рыб погибли в реке Гольшанке. Возбуждено уголовное дело

Как сообщает Генпрокуратура, в начале лета в реке Гольшанка Ошмянского и Воложинского районов погибло более 12 тысяч особей рыб, в числе которых форель и минога. Гибель рыбы была вызвана поступлением в реку неочищенных сточных вод из очистных сооружений завода.

В ходе проведённых лабораторных испытаний стало известно, что завод нарушал требования по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Нормативы ПДК содержания химических и иных веществ были превышены в несколько раз.

Ущерб от действий завода оценён в 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в УСК по Гродненской области для предварительного расследования.

Летом 2018 года в реке Гольшанка было замечено более 350 погибших рыб.