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Тысячи особей рыб погибли в реке Гольшанке. Возбуждено уголовное дело

12 июля 2018 14:18
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Новости Беларуси. По факту загрязнения вод ОАО «Гольшанский крахмальный завод» возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает Генпрокуратура, в начале лета в реке Гольшанка Ошмянского и Воложинского районов погибло более 12 тысяч особей рыб, в числе которых форель и минога. Гибель рыбы была вызвана поступлением в реку неочищенных сточных вод из очистных сооружений завода.  

Тысячи особей рыб погибли в реке Гольшанке. Возбуждено уголовное дело-1

В ходе проведённых лабораторных испытаний стало известно, что завод нарушал требования по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Нормативы ПДК содержания химических и иных веществ были превышены в несколько раз.  

Ущерб от действий завода оценён в 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в УСК по Гродненской области для предварительного расследования.  

Летом 2018 года в реке Гольшанка было замечено более 350 погибших рыб.  

«Рыба просто задохнулась от нехватки растворённого кислорода в воде» (здесь подробности).  

# Водоемы Беларуси # происшествия

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