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До 15 лет лишения свободы: за взятку в 85 тысяч евро задержали гендиректора госхолдинга

12 июля 2018 18:02
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Новости Беларуси. Еще одно громкое задержание. За получение взятки в особо крупном размере в столице взяли под стражу генерального директора одного из государственных холдингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 15 лет лишения свободы: за взятку в 85 тысяч евро задержали гендиректора госхолдинга -1

Представитель коммерческой организации передал ему взятку в размере 85 тысяч евро. Такова цена победы в тендере на закупку технологического оборудования. Позже во время проведения обыска в доме задержанного изъяли в эквиваленте еще 140 тысяч долларов США.

До 15 лет лишения свободы: за взятку в 85 тысяч евро задержали гендиректора госхолдинга -4

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси:
Следственным комитетом Республики Беларусь в отношении руководителя холдинга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Получение взятки в особо крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.

До 15 лет лишения свободы: за взятку в 85 тысяч евро задержали гендиректора госхолдинга -7

До 15 лет лишения свободы: за взятку в 85 тысяч евро задержали гендиректора госхолдинга -9

# Коррупция # происшествия # Вероника Посметьева # Фотофакт

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