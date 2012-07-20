Потоп в Минске. Уровень осадков доходил до линии первого этажа жилых домов

Новости Беларуси. Вчера вечером сильный дождь парализовал автомобильное движение в нескольких районах столицы. С 19:00 до 21:40, в Минске выпало 34 мм дождя - это больше трети среднемесячной нормы. В результате были подтоплены 19 участков проезжей части улиц Минска, оживленные перекрестки.

Больше всего пострадал Фрунзенский район Минска. Ливни превратили в бассейны перекрестки улиц Мазурова и Лобанка, проспекта Пушкина и Притыцкого, пересечение Харьковской и Берута. На некоторых участках уровень осадков доходил до линии первого этажа жилых домов.

Когда ливневые канализации от нескончаемого потока воды превратились в бурлящие гейзеры, в городе объявили операцию «Посейдон». На ликвидацию последствий были задействованы 10 единиц пожарной аварийно-спасательной техники МЧС. Эвакуированы 15 автомобилей, сообщает ctv.by со ссылкой на Виталия Новицкого, пресс-секретаря Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В результате ливня сорваны графики движения общественного транспорта: остановлено движение 40 троллейбусных, 3 трамвайных и 50 автобусных маршрутов Задержки в движении общественного транспорта достигали 55 минут. Пострадавших нет, сообщает МЧС.

Пока за окном был дождь стеной, телефон горячей линии СТВ обрывали телезрители. Десяток жалоб: подтопленные квартиры, дворы и подъезды. Например, Валентин такого потопа еще не видел, потому на память для коммунальников он решил снять свой ролик. Вброд большую воду в одном из подъездов переходили до самого утра. Сейчас о вчерашней стихии напоминают отсыревшие стены, подтеки и неприятный запах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока сотрудники МЧС осушали новые водоемы, дорожники тоже действовали: асфальт они укладывали прямо под проливным дождем. Причем, это противоречит всем строительным нормам. В районном горремавтодоре сказали, мол, деваться было некуда, асфальт уже разгрузили. А сегодня с утра новое покрытие начали перекладывать заново.

Между тем, на форуме в интернете автомобилисты начали искать уплывшие номера, а пользователи — выкладывать свои фотофакты и комментарии. Один наблюдатель рассказал, что возле станции метро Пушкинская водитель покинул утопающую иномарку и с младенцем на руках отправился дальше на троллейбусе.

По некоторым данным, основная причина подтоплений - загрязненная мусором система канализации. Ливневые стоки не смогли справиться с огромными потоками дождевой воды.