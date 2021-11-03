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Самолёт авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту было 8 человек

03 ноября 2021 13:32
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Новости Беларуси. Самолет белорусской авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту было 8 человек-1

На борту находились восемь человек. Спасатели уже обнаружили место крушения. На данный момент найдены тела пяти погибших. По предварительной информации, борт рухнул при заходе на посадку. Очевидцы сообщили о возгорании. Известно, что самолет выполнял грузовой рейс. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

# Крушение # происшествия # Фотофакт

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