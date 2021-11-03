Самолёт авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту было 8 человек

На борту находились восемь человек. Спасатели уже обнаружили место крушения. На данный момент найдены тела пяти погибших. По предварительной информации, борт рухнул при заходе на посадку. Очевидцы сообщили о возгорании. Известно, что самолет выполнял грузовой рейс. По факту крушения возбуждено уголовное дело.