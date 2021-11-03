Самолёт авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту было 8 человек

Новости Беларуси. Самолет белорусской авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самолет белорусской авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борту находились восемь человек. Спасатели уже обнаружили место крушения. На данный момент найдены тела пяти погибших. По предварительной информации, борт рухнул при заходе на посадку. Очевидцы сообщили о возгорании. Известно, что самолет выполнял грузовой рейс. По факту крушения возбуждено уголовное дело.