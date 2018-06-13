За выращивание дикого мака жителям Мядельского района грозит штраф до 500 рублей

Новости Беларуси. В Мядельском районе нашли дикорастущий мак. Целый гектар ненужного растения уничтожили вблизи деревни у побережья озера Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В выращивании подозревают двух местных жителей. В ходе проверки правоохранители обнаружили еще два случая посадки мака на огородах.