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За выращивание дикого мака жителям Мядельского района грозит штраф до 500 рублей

13 июня 2018 15:18
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Новости Беларуси. В Мядельском районе нашли дикорастущий мак. Целый гектар ненужного растения уничтожили вблизи деревни у побережья озера Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За выращивание дикого мака жителям Мядельского района грозит штраф до 500 рублей-1

В выращивании подозревают двух местных жителей. В ходе проверки правоохранители обнаружили еще два случая посадки мака на огородах.

За выращивание дикого мака жителям Мядельского района грозит штраф до 500 рублей-4

В отношении хозяев участков начали административные процессы. Напомним, за выращивание мака грозит штраф до 500 рублей.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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