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«Джентльмен дал задачу». Закладчики наркотиков пойманы с поличным в Гродно

11 января 2023 06:38
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Новости Беларуси. Не задалась карьера у тандема закладчиков психотропов. Двое пинчан задержаны с поличным в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Джентльмен дал задачу». Закладчики наркотиков пойманы с поличным в Гродно-1

43-летний ранее судимый за распространение наркотиков мужчина и 21-летняя девушка в паре работали на наркошоп. Они распространяли запрещенные вещества на территории Брестской и Гродненской областей. Правоохранители задержали фигурантов, когда они выполняли очередное задание куратора. При них и в тайниках-закладках обнаружено и изъято более 250 граммов расфасованного особо опасного психотропного вещества.

«Джентльмен дал задачу». Закладчики наркотиков пойманы с поличным в Гродно-4

Знакомая наняла меня, так как я таксист, чтобы я ее завез в Гродно. После чего, когда я приехал в Гродно, она мне сказала, что хочет положить наркотики. И попросила меня, чтобы я посмотрел по сторонам, чтобы никого не было.

«Джентльмен дал задачу». Закладчики наркотиков пойманы с поличным в Гродно-7

Что вы делали в Гродно?
– Джентльмен дал задачу в городе разложить закладки.

«Джентльмен дал задачу». Закладчики наркотиков пойманы с поличным в Гродно-10

Артур Королев, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома:
Фигуранты дали признательные показания. Следователями возбуждено уголовное дело.

«Джентльмен дал задачу». Закладчики наркотиков пойманы с поличным в Гродно-13

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Отметим, практически ежедневно в Беларуси раскрываются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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# Наркотики # происшествия # Артур Королев # Фотофакт

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