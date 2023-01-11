«Джентльмен дал задачу». Закладчики наркотиков пойманы с поличным в Гродно

Новости Беларуси. Не задалась карьера у тандема закладчиков психотропов. Двое пинчан задержаны с поличным в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

43-летний ранее судимый за распространение наркотиков мужчина и 21-летняя девушка в паре работали на наркошоп. Они распространяли запрещенные вещества на территории Брестской и Гродненской областей. Правоохранители задержали фигурантов, когда они выполняли очередное задание куратора. При них и в тайниках-закладках обнаружено и изъято более 250 граммов расфасованного особо опасного психотропного вещества.

Знакомая наняла меня, так как я таксист, чтобы я ее завез в Гродно. После чего, когда я приехал в Гродно, она мне сказала, что хочет положить наркотики. И попросила меня, чтобы я посмотрел по сторонам, чтобы никого не было.

– Что вы делали в Гродно?

– Джентльмен дал задачу в городе разложить закладки.

Артур Королев, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома:

Фигуранты дали признательные показания. Следователями возбуждено уголовное дело.