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Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину

16 ноября 2020 08:27
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Новости Беларуси. Вот с чем на уличные акции зачастую приходят борцы за справедливость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину-1

Для чего эти предметы все в рюкзаке? Покажи. 
Я играю в страйкбол. 
Сейчас для чего с собой носишь? Армейский дым зачем, где взял? 
Я играю в страйкбол… 
Это уголовка. 
Я же далеко от этого. Я не знаю, где вы тут бегаете. 
В первой шеренге тебя заметили, по тебе и сработали. 
В какой первой? Какая первая шеренга? 
На площади Перемен.

Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину-4

15 ноября в районе улицы Червякова был задержан 43-летний индивидуальный предприниматель. В его рюкзаке обнаружены и изъяты армейская дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и железные шарики к ней, самодельная дубинка, балаклава. Как выяснилось впоследствии, он 35 раз привлекался к административной ответственности.

Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину-7

Где и за что были задержаны сотрудниками милиции? 
На улице Червякова… не Червякова, Шевченко. […] Приезжал поддержать протестующих. 
Что у вас было при задержании в рюкзаке? 
Страйкбольные петарды, рогатка, самодельная дубинка […] шарики для рогатки. 
С какой целью вы носили эти вещи с собой? 
Я не могу сказать. Это был эмоциональный поступок, когда я выезжал из дома. 

Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину-10

В содеянном раскаиваетесь? 
Однозначно. 
Ранее участвовали в несанкционированных мероприятиях? 
Один раз. 
Где и когда? 
Дату не могу сказать, я не помню. Это было в самом начале. 
В городе Минске? 
Да.

Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину-13

В настоящее время с задержанным работают следователи, его действиям будет дана правовая оценка.

# Акции протеста # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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