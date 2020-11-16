Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину

Новости Беларуси. Вот с чем на уличные акции зачастую приходят борцы за справедливость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вот с чем на уличные акции зачастую приходят борцы за справедливость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для чего эти предметы все в рюкзаке? Покажи.
Я играю в страйкбол.
Сейчас для чего с собой носишь? Армейский дым зачем, где взял?
Я играю в страйкбол…
Это уголовка.
Я же далеко от этого. Я не знаю, где вы тут бегаете.
В первой шеренге тебя заметили, по тебе и сработали.
В какой первой? Какая первая шеренга?
На площади Перемен.
15 ноября в районе улицы Червякова был задержан 43-летний индивидуальный предприниматель. В его рюкзаке обнаружены и изъяты армейская дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и железные шарики к ней, самодельная дубинка, балаклава. Как выяснилось впоследствии, он 35 раз привлекался к административной ответственности.
Где и за что были задержаны сотрудниками милиции?
На улице Червякова… не Червякова, Шевченко. […] Приезжал поддержать протестующих.
Что у вас было при задержании в рюкзаке?
Страйкбольные петарды, рогатка, самодельная дубинка […] шарики для рогатки.
С какой целью вы носили эти вещи с собой?
Я не могу сказать. Это был эмоциональный поступок, когда я выезжал из дома.
В содеянном раскаиваетесь?
Однозначно.
Ранее участвовали в несанкционированных мероприятиях?
Один раз.
Где и когда?
Дату не могу сказать, я не помню. Это было в самом начале.
В городе Минске?
Да.
В настоящее время с задержанным работают следователи, его действиям будет дана правовая оценка.