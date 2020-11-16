Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину

Новости Беларуси. Вот с чем на уличные акции зачастую приходят борцы за справедливость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для чего эти предметы все в рюкзаке? Покажи.

Я играю в страйкбол.

Сейчас для чего с собой носишь? Армейский дым зачем, где взял?

Я играю в страйкбол…

Это уголовка.

Я же далеко от этого. Я не знаю, где вы тут бегаете.

В первой шеренге тебя заметили, по тебе и сработали.

В какой первой? Какая первая шеренга?

На площади Перемен.

15 ноября в районе улицы Червякова был задержан 43-летний индивидуальный предприниматель. В его рюкзаке обнаружены и изъяты армейская дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и железные шарики к ней, самодельная дубинка, балаклава. Как выяснилось впоследствии, он 35 раз привлекался к административной ответственности.

Где и за что были задержаны сотрудниками милиции?

На улице Червякова… не Червякова, Шевченко. […] Приезжал поддержать протестующих.

Что у вас было при задержании в рюкзаке?

Страйкбольные петарды, рогатка, самодельная дубинка […] шарики для рогатки.

С какой целью вы носили эти вещи с собой?

Я не могу сказать. Это был эмоциональный поступок, когда я выезжал из дома.

В содеянном раскаиваетесь?

Однозначно.

Ранее участвовали в несанкционированных мероприятиях?

Один раз.

Где и когда?

Дату не могу сказать, я не помню. Это было в самом начале.

В городе Минске?

Да.