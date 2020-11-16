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В Лепельском районе на пожаре погиб 30-летний мужчина

16 ноября 2020 06:35
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Новости Беларуси. 16 ноября примерно в 00:08 произошёл пожар в деревне Боровка Лепельского района.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили задымление в трёхкомнатной квартире, которая располагалась на первом этаже четырёхэтажки.

В Лепельском районе на пожаре погиб 30-летний мужчина -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

На полу в одной из комнат находилось тело 30-летнего хозяина. Подразделения МЧС вынесли погибшего наружу. Мужчина проживал один. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

В Лепельском районе на пожаре погиб 30-летний мужчина -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Огнём повреждены вещи, в квартире закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.

В Лепельском районе на пожаре погиб 30-летний мужчина -7

Фото: Витебское ОУМЧС 

Месяцем ранее пожар случился в Дубровно. Мужчина пытался вынести супругу на воздух, но не смог (подробнее здесь).

# Пожар # происшествия

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