В Лепельском районе на пожаре погиб 30-летний мужчина

Новости Беларуси. 16 ноября примерно в 00:08 произошёл пожар в деревне Боровка Лепельского района. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили задымление в трёхкомнатной квартире, которая располагалась на первом этаже четырёхэтажки.

Фото: Витебское ОУМЧС

На полу в одной из комнат находилось тело 30-летнего хозяина. Подразделения МЧС вынесли погибшего наружу. Мужчина проживал один. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Фото: Витебское ОУМЧС

Огнём повреждены вещи, в квартире закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.

Фото: Витебское ОУМЧС