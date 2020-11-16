В Лепельском районе на пожаре погиб 30-летний мужчина
Новости Беларуси. 16 ноября примерно в 00:08 произошёл пожар в деревне Боровка Лепельского района.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили задымление в трёхкомнатной квартире, которая располагалась на первом этаже четырёхэтажки.
На полу в одной из комнат находилось тело 30-летнего хозяина. Подразделения МЧС вынесли погибшего наружу. Мужчина проживал один. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.
Огнём повреждены вещи, в квартире закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
Месяцем ранее пожар случился в Дубровно. Мужчина пытался вынести супругу на воздух, но не смог (подробнее здесь).