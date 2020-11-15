В Минске Skoda сбила 26-летнего мужчину, он погиб

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель такси Skoda двигался по проспекту Победителей в сторону центра города. Возле пр. Победителей, 133 иномарка сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Новости Беларуси. В Минске произошёл смертельный наезд на пешехода.

26-летний молодой человек получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия медиков. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску.