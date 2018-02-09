Видеофакт: в Гродно белорус на Porsche с российскими номерами объехал светофор по газону

Новости Беларуси. 7 февраля видеорегистратором был зафиксирован случай, когда автомобиль Porsche Cayenne объехал светофор по газону и тротуару.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненской области, водителем машины с российскими номерами оказался 25-летний житель Гродно. Нарушителя доставили в ГАИ и составили ряд протоколов.
Водительские права у мужчины имеются, но предъявлять их он не стал. Свою вину парень признал.
Зимой прошлого года в Гродно автомобиль выбросило на тротуар.
Виновником ДТП стал нетрезвый водитель – здесь подробности.