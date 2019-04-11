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Двух молодых людей из Новогрудка задержали в маршрутке с гашишем

11 апреля 2019 14:57
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Новости Беларуси. Двух несостоявшихся бизнесменов задержали в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Новогрудка были на заработках в России. Оттуда они решили привезти на родину запрещённый товар.

Двух молодых людей из Новогрудка задержали в маршрутке с гашишем-1

Правоохранители задержали молодых людей прямо в маршрутке. В их багаже были наркотики.

Двух молодых людей из Новогрудка задержали в маршрутке с гашишем-4

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
При себе у молодых людей были гашиш, а также, предположительно, психотропные таблетки, которые отправлены на соответствующие исследования. Задержание происходило в маршрутном такси, в котором ехали граждане.
Всего изъято 7,5 граммов гашиша, а также несколько таблеток. Установлено, что опасные для здоровья вещества, подозреваемые приобрели на территории Российской Федерации, где находились на заработках.

Двух молодых людей из Новогрудка задержали в маршрутке с гашишем-7

В отношении задержанных – возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств.

# Наркотики # происшествия # Ярослав Василевский # Фотофакт

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