Минчанин с угрозами забрал у жительницы Смолевичского района деньги и спиртное

Как сообщает УВД Миноблисполкома, о разбойном нападении правоохранителям стало известно от 35-летней потерпевшей. Женщина рассказала, что злоумышленник ей знаком, она видела, как мужчина приезжал к своей бабушке на дачу.

Новости Беларуси. Утром 10 апреля в деревне Полянка Смолевичского района мужчина вломился в чужой дом, потребовав деньги и спиртное. Гражданина задержали спустя четыре часа в Минске.

В то утро гражданин заходил дважды. Первый раз он вежливо попросил одолжить 2 рубля на маршрутку до Минска. Женщина дала деньги, гость поблагодарил и ушёл. Вскоре подозреваемый вернулся уже с двумя ножами. Дверь была открыта, поэтому он легко вошёл в дом.

Увидев маленького сына гражданки, фигурант спрятал ножи за спину, зная, что хозяйка дома уже их заметила. Затем злоумышленник потребовал наличность. Женщина слышала, что у стоявшего перед ней человека есть судимости, поэтому она испугалась и отдала все деньги из кошелька – 35 рублей.

Мужчина сказал, что этого мало, и потребовал спиртное. У потерпевшей была только полулитровая бутылка пива. Забрав её, фигурант ушёл. Через час после случившегося женщина позвонила мужу, а затем обратилась в милицию.

Правоохранители без проблем установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний неоднократно судимый минчанин. Гражданин проживал вместе с бабушкой, временами ездил на её дачу в деревне.