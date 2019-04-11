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Минчанин с угрозами забрал у жительницы Смолевичского района деньги и спиртное

11 апреля 2019 14:30
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Новости Беларуси. Утром 10 апреля в деревне Полянка Смолевичского района мужчина вломился в чужой дом, потребовав деньги и спиртное. Гражданина задержали спустя четыре часа в Минске.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, о разбойном нападении правоохранителям стало известно от 35-летней потерпевшей. Женщина рассказала, что злоумышленник ей знаком, она видела, как мужчина приезжал к своей бабушке на дачу.  

Минчанин с угрозами забрал у жительницы Смолевичского района деньги и спиртное-1

Фото: УВД Миноблисполкома 

В то утро гражданин заходил дважды. Первый раз он вежливо попросил одолжить 2 рубля на маршрутку до Минска. Женщина дала деньги, гость поблагодарил и ушёл. Вскоре подозреваемый вернулся уже с двумя ножами. Дверь была открыта, поэтому он легко вошёл в дом.  

Увидев маленького сына гражданки, фигурант спрятал ножи за спину, зная, что хозяйка дома уже их заметила. Затем злоумышленник потребовал наличность. Женщина слышала, что у стоявшего перед ней человека есть судимости, поэтому она испугалась и отдала все деньги из кошелька – 35 рублей.  

Мужчина сказал, что этого мало, и потребовал спиртное. У потерпевшей была только полулитровая бутылка пива. Забрав её, фигурант ушёл. Через час после случившегося женщина позвонила мужу, а затем обратилась в милицию.  

Правоохранители без проблем установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний неоднократно судимый минчанин. Гражданин проживал вместе с бабушкой, временами ездил на её дачу в деревне.  

Минчанин с угрозами забрал у жительницы Смолевичского района деньги и спиртное-4

Фото: УВД Миноблисполкома  ​​​​​​​

Пару часов спустя милиционеры подошли к фигуранту одновременно с разных сторон, сопротивления мужчина не оказал.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанный также подозревается в краже, которая была совершена в той же деревне.  

Зимой 2019 года в Лидском районе мужчина выстрелил в соседа.  

Супруга потерпевшего сломала ружьё нападавшего и вызвала милиционеров – подробнее здесь.  

# Нападение # происшествия

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