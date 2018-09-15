Двух лосей застрелили браконьеры в Столинском районе

Новости Беларуси. Утром 12 сентября в лесу Столинского района неизвестные застрелили двух лосей. Личности браконьеров устанавливаются.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира, преступление было совершено неподалёку от деревни Коробье.

Около 7:20 работники местного лесхоза услышали выстрелы. Они проинформировали о случившемся Госинспекцию, сотрудники которой незамедлительно выехали к месту незаконной охоты. Там были найдены убитый лось и самка лося с огнестрельным ранением. Животное не выжило.

Сотрудники Госинспекции пояснили, что сейчас у сохатых гон, из-за этого они беззащитны и бегут на любой звук, который похож на голос соперника. У браконьеров был манок, которым они подманили парнокопытных.

На месте преступления неизвестные, кроме манка, оставили незарегистрированное ружье, фонарь, рюкзак.

Возбуждено уголовное дело, будет проведён комплекс экспертиз. Устанавливается круг подозреваемых.

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