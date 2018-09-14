Прямой эфир

Минчанин обокрал фонтан у Оперного театра и сдал украденное как вторсырье

14 сентября 2018 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фонтан у Оперного тетра пострадал от вора. Предприятие, обслуживающее гейзер, недосчиталось 8-ми дорогостоящих деталей (так называемых распылителей), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанин обокрал фонтан у Оперного театра и сдал украденное как вторсырье-1

Ущерб по предварительным оценкам превысил 2000 рублей. Подозреваемый задержан милицией. Им оказался 46-летний неоднократно судимый минчанин. Украденные детали он уже успел сдать в пункт заготовки вторсырья.

# Кража # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске
14 сентября 2018 19:56

Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске

Под Слуцком рой ос напал на семейную пару: женщина умерла от анафилактического шока
14 сентября 2018 19:22

Под Слуцком рой ос напал на семейную пару: женщина умерла от анафилактического шока

Авария в Логойском районе: 64-летняя минчанка госпитализирована
14 сентября 2018 19:20

Авария в Логойском районе: 64-летняя минчанка госпитализирована