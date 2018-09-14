Минчанин обокрал фонтан у Оперного театра и сдал украденное как вторсырье

Новости Беларуси. Фонтан у Оперного тетра пострадал от вора. Предприятие, обслуживающее гейзер, недосчиталось 8-ми дорогостоящих деталей (так называемых распылителей), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Фонтан у Оперного тетра пострадал от вора. Предприятие, обслуживающее гейзер, недосчиталось 8-ми дорогостоящих деталей (так называемых распылителей), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ущерб по предварительным оценкам превысил 2000 рублей. Подозреваемый задержан милицией. Им оказался 46-летний неоднократно судимый минчанин. Украденные детали он уже успел сдать в пункт заготовки вторсырья.