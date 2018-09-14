Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске

Новости Беларуси. Страшная авария произошла 14 сентября в семь часов утра в Зеленом Луге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель 1991 года рождения двигался на Mazda6 с большой скоростью по улице Седых. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло на зеленую зону, и она врезалась в дерево. От сильного удара автомобиль сложило пополам.