Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске

Новости Беларуси. Страшная авария произошла 14 сентября в семь часов утра в Зеленом Луге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Страшная авария произошла 14 сентября в семь часов утра в Зеленом Луге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель 1991 года рождения двигался на Mazda6 с большой скоростью по улице Седых. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло на зеленую зону, и она врезалась в дерево. От сильного удара автомобиль сложило пополам.
Тела погибших извлекли сотрудники МЧС. Следователи выясняют, кто из мужчин был за рулем. Известно, что ранее оба привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Граждан, располагающих информацией о случившемся, просят сообщить в милицию.