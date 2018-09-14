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Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске

14 сентября 2018 19:56
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла 14 сентября в семь часов утра в Зеленом Луге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске-1

Водитель 1991 года рождения двигался на Mazda6 с большой скоростью по улице Седых. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло на зеленую зону, и она врезалась в дерево. От сильного удара автомобиль сложило пополам.

Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске-4

Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске-6

Тела погибших извлекли сотрудники МЧС. Следователи выясняют, кто из мужчин был за рулем. Известно, что ранее оба привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Граждан, располагающих информацией о случившемся, просят сообщить в милицию.

# Авария в Минске # происшествия # Оксана Мехедко # Фотофакт

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