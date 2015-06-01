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Двух леопардов, сбежавших из квартиры в Москве, обнаружили на северо-западе города

01 июня 2015 14:14
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Новости России. Необычное происшествие в российской столице произошло в первый день лета.

Как сообщают российские издания, из квартиры в Москве сбежали два леопарда. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, были ли у хозяев необходимые на них документы.

«Кошки» ушли из дома около полудня. Они выпрыгнули из окна одного из домов на Шелепихинской набережной.

Одного беглеца поймали сразу, со вторым было все не так просто: животное оказалось очень капризным.

Леопарды – еще детеныши, но уже начинают набирать силу и представляют опасность для людей, пояснили в Департаменте природопользования.

Напомним, несколько лет назад – незваный гость – дикий кабан перепугал жителей и гостей белорусской столицы.

Зверь «гулял» по центральным улицам Минска и даже плавал в реке Свислочь. И это еще не все: своим «поведением» кабан создавал аварийную ситуацию. К счастью, все обошлось. Смотрите видео.

# происшествия # Дикие животные

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