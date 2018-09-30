В ДТП под Дзержинском один человек погиб, ещё четырёх деблокировали спасатели

Новости Беларуси. Вечером 29 сентября возле деревни Рябиновка Дзержинского района случилась авария. Спасатели выезжали деблокировать пострадавших в ДТП.

Как сообщает Минское ОУМЧС, столкновение произошло между микроавтобусом и легковушкой. Один человек погиб. Спасатели извлекли тело погибшего, а также освободили четырёх зажатых в микроавтобусе пассажиров.

Пострадавшие доставлены в медучреждение.

Осенью 2018 года в Минске автомобиль въехал в вентиляционный киоск.