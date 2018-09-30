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В ДТП под Дзержинском один человек погиб, ещё четырёх деблокировали спасатели

30 сентября 2018 09:09
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Новости Беларуси. Вечером 29 сентября возле деревни Рябиновка Дзержинского района случилась авария. Спасатели выезжали деблокировать пострадавших в ДТП.  

Как сообщает Минское ОУМЧС, столкновение произошло между микроавтобусом и легковушкой. Один человек погиб. Спасатели извлекли тело погибшего, а также освободили четырёх зажатых в микроавтобусе пассажиров.  

Пострадавшие доставлены в медучреждение.  

Осенью 2018 года в Минске автомобиль въехал в вентиляционный киоск.  

Перед столкновением машину задело другое ТС – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

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