Прямой эфир

Двух безработных минчан подозревают в угоне автомобилей в столице

13 ноября 2018 20:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Двое неработающих минчан задержаны по подозрению в угоне автомобилей в Московском и Фрунзенском районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Двух безработных минчан подозревают в угоне автомобилей в столице-1

Двух безработных минчан подозревают в угоне автомобилей в столице-3

Молодые люди планировали угнать велосипед, но передумали и вскрыли четыре иномарки. На украденных автомобилях мужчины беззаботно разъезжали по столице. Задержанные также подозреваются в хищении двух аккумуляторов. Их они сдали на металлолом.

Двух безработных минчан подозревают в угоне автомобилей в столице-6

# Кража # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Жабинковском районе мужчина потерял руку на рабочем месте
13 ноября 2018 15:32

В Жабинковском районе мужчина потерял руку на рабочем месте

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом
13 ноября 2018 15:13

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Студента подозревают в убийстве 21-летнего парня в Минске
13 ноября 2018 13:01

Студента подозревают в убийстве 21-летнего парня в Минске