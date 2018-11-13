Двух безработных минчан подозревают в угоне автомобилей в столице

Новости Беларуси. Двое неработающих минчан задержаны по подозрению в угоне автомобилей в Московском и Фрунзенском районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодые люди планировали угнать велосипед, но передумали и вскрыли четыре иномарки. На украденных автомобилях мужчины беззаботно разъезжали по столице. Задержанные также подозреваются в хищении двух аккумуляторов. Их они сдали на металлолом.