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В Жабинковском районе мужчина потерял руку на рабочем месте

13 ноября 2018 15:32
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства травмирования жителя Жабинки на производстве. Происшествие случилось ночью тринадцатого ноября.

По информации СК, 45-летний мужчина – рабочий одного из предприятий района – выполнял работы по чистке станка. Он при этом был включен.

Левую руку мужчины затянуло в работающие механизмы оборудования. В результате этого произошла ее травматическая ампутация.

Медиков на место происшествия вызвал коллега пострадавшего. Мужчина был госпитализирован.

Проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Назначена экспертиза, изъята документация по охране труда.

В октябре в Мостовском районе механизатор пытался починить комбайн и потерял кисть руки (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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