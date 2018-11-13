В Жабинковском районе мужчина потерял руку на рабочем месте

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства травмирования жителя Жабинки на производстве. Происшествие случилось ночью тринадцатого ноября.

По информации СК, 45-летний мужчина – рабочий одного из предприятий района – выполнял работы по чистке станка. Он при этом был включен.

Левую руку мужчины затянуло в работающие механизмы оборудования. В результате этого произошла ее травматическая ампутация.

Медиков на место происшествия вызвал коллега пострадавшего. Мужчина был госпитализирован.

Проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Назначена экспертиза, изъята документация по охране труда.