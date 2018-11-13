В Жабинковском районе мужчина потерял руку на рабочем месте

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства травмирования жителя Жабинки на производстве. Происшествие случилось ночью тринадцатого ноября.
По информации СК, 45-летний мужчина – рабочий одного из предприятий района – выполнял работы по чистке станка. Он при этом был включен.
Левую руку мужчины затянуло в работающие механизмы оборудования. В результате этого произошла ее травматическая ампутация.
Медиков на место происшествия вызвал коллега пострадавшего. Мужчина был госпитализирован.
Проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Назначена экспертиза, изъята документация по охране труда.
В октябре в Мостовском районе механизатор пытался починить комбайн и потерял кисть руки (читать далее).