«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Новости Беларуси. С экологической проблемой столкнулись жители белорусской деревни Медвиновичи Дятловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их огороды течет навозная жижа, а в колодце вода цвета какао. Все дело в неудачном соседстве с фермой. Что делать в такой ситуации и где искать помощь? Разбиралась корреспондент Галина Буро.

Борис Наливайко давно забыл вкус воды из этого колодца – такой коктейль здоровья явно не прибавит. Особенно после вердикта санстанции: в воде зашкаливает содержание аммиака и нитратов. Приходится через всю деревню ходить с ведром наперевес – искать, в каком колодце почище. А недавно нечистоты с фермы затопили еще и огороды.

Борис Наливайко, житель деревни Медвиновичи:

В колодцах вода грязная, невозможно пить. Люди ходят в другие колодцы за водой. А в деревне, в основном, молодежи нет, пенсионеры. Пенсионерам тяжело идти, носить воду.

Иван Нечай, житель деревни Медвиновичи:

Попробовали здесь водичку? Вкусная она вам? К чаю нормально? Проблема давняя. Ферма расположена на возвышенности, и по естественному уклону годами все ароматные отходы от коров стекали вниз.

Галина Буро, СТВ:

Лужа из навозной жижи и дождевой воды занимает площадь около 30 соток, то есть по сути целое озеро. Чтобы нечистоты текли в деревню, возвели песчаный вал. Но даже он не спасает ситуацию.

Кстати, эта гигантская лужа по документам числится как луговая земля. Здесь у сельхозпредприятия должно быть пастбище. По факту – халатность с ущербом для экологии, зона ведь природоохранная.

Дмитрий Поливенок, начальник отдела Комитета государственного контроля Гродненской области:

Если весной вот это вот оставить, то если будет продолжаться течь, соответственно, естественный уклон, пойдет со всех полей, которые здесь находятся, и талая, и дождевая, и снеговая вода, то есть вероятность, что будут опять порывы и затопления. И угроза стоит, что может это все попасть в ручей. А это уже может повлечь уголовную ответственность.

Спасти ситуацию может строительство дополнительных заграждений и системы отведения. Вот только это сельхозпредприятие банкрот, сейчас в режиме санации. Антикризисный управляющий разводит руками.

Михаил Тимошко, антикризисный управляющий сельхозпредприятия «Слава труду»:

Недостаточно средств, недостаточно именно технической возможности у данного предприятия в полном объеме все это сделать. Долгое время на проблему закрывала глаза и местная власть. Ответ был один – нет соответствующей статьи в бюджете. Пока в дело не вмешались контролирующие органы.

Михаил Бабина, первый заместитель председателя Дятловского райисполкома:

На следующий год планируем здесь провести капитальный ремонт для того, чтобы сделать навозохранилище для временного складирования навоза.