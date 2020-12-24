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Житель Слуцка рассыпал на дороге саморезы и шурупы. Прокуратура направила в суд уголовное дело

24 декабря 2020 13:41
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Новости Беларуси. Прокуратура Слуцкого района направила в суд уголовное дело о хулиганстве в отношении 34-летнего местного жителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Слуцка рассыпал на дороге саморезы и шурупы. Прокуратура направила в суд уголовное дело-1

Согласно материалам, нетрезвый молодой человек 4 августа рассыпал саморезы и шурупы на проезжую часть. Обвиняемый свою вину признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб.  

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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