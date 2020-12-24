Житель Слуцка рассыпал на дороге саморезы и шурупы. Прокуратура направила в суд уголовное дело

Новости Беларуси. Прокуратура Слуцкого района направила в суд уголовное дело о хулиганстве в отношении 34-летнего местного жителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам, нетрезвый молодой человек 4 августа рассыпал саморезы и шурупы на проезжую часть. Обвиняемый свою вину признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб.