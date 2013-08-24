Двое мужчин получили ранения при распиле боеприпаса в Смолевичском районе

Новости Беларуси. Мужчин с термическими ожогами конечностей, лица, различными осколочными ранениями тела доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Управление Следственного комитета по Минской области:

Вечером 22 августа из больницы поступило сообщение о госпитализации двух мужчин с термическими ожогами конечностей, лица, осколочными ранениями тела. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что мужчины получили ранения в гараже при распиле боеприпаса, в результате чего произошел взрыв.



По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов) Уголовного кодекса Беларуси. Откуда у мужчин боеприпас и, главное, зачем они принялись его распиливать, ещё предстоит выяснить.

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