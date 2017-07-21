Двое фигурантов дела «черных риелторов» приговорены к смертной казни, еще двоим дали по 22 и 24 года

Новости Беларуси. Суд Могилева огласил приговор фигурантам дела о «черных риелторах». Трое мужчин и одна женщина обвинялись сразу по нескольким уголовных статьям, среди которых убийство, вымогательство, мошенничество, разбой, незаконная предпринимательская деятельность и похищение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжение шести лет (с 2009 по 2015 годы) они проводили сомнительные сделки с квартирами одиноких людей, заранее копали им могилы, убивали, а после распоряжались имуществом в свою пользу. Преступления были настолько жестокими, что даже опытные стражи порядка назвали это дело конвейером смерти, где ценой квартиры становилась человеческая жизнь.