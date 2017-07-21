Двое фигурантов дела «черных риелторов» приговорены к смертной казни, еще двоим дали по 22 и 24 года

Новости Беларуси. Суд Могилева огласил приговор фигурантам дела о «черных риелторах». Трое мужчин и одна женщина обвинялись сразу по нескольким уголовных статьям, среди которых убийство, вымогательство, мошенничество, разбой, незаконная предпринимательская деятельность и похищение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжение шести лет (с 2009 по 2015 годы) они проводили сомнительные сделки с квартирами одиноких людей, заранее копали им могилы, убивали, а после распоряжались имуществом в свою пользу. Преступления были настолько жестокими, что даже опытные стражи порядка назвали это дело конвейером смерти, где ценой квартиры становилась человеческая жизнь.
Как человеческая жизнь оказалась не дороже квадратных метров? Шокирующие подробности громкого дела здесь.