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Двое фигурантов дела «черных риелторов» приговорены к смертной казни, еще двоим дали по 22 и 24 года

21 июля 2017 10:41
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Новости Беларуси. Суд Могилева огласил приговор фигурантам дела о «черных риелторах». Трое мужчин и одна женщина обвинялись сразу по нескольким уголовных статьям, среди которых убийство, вымогательство, мошенничество, разбой, незаконная предпринимательская деятельность и похищение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжение шести лет (с 2009 по 2015 годы) они проводили сомнительные сделки с квартирами одиноких людей, заранее копали им могилы, убивали, а после распоряжались имуществом в свою пользу. Преступления были настолько жестокими, что даже опытные стражи порядка назвали это дело конвейером смерти, где ценой квартиры становилась человеческая жизнь.

Как человеческая жизнь оказалась не дороже квадратных метров? Шокирующие подробности громкого дела здесь.

Двое фигурантов дела «черных риелторов» приговорены к смертной казни, еще двоим дали по 22 и 24 года-1

Юрий Шерстнев, прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
В тот момент, когда сделки были закончены, с помощью психотпропных веществ потерпевшие приводились в беспомощное состояние и доставлялись к местам захоронения на кладбища Могилевской области. С учетом выявленных в судебном заседании, установленных судом обстоятельств дела, степени и характера общественной опасности, данных о личности обвиняемых сторона обвинения согласна с решением суда.

После всестороннего, полного и объективного расследования за жестокие преступления женщина приговорена к 24 годам лишения свободы, один из мужчин проведет в колонии строго режима 22 года. А двое главных фигурантов приговорены к исключительной мере наказания – смертной казни.

# происшествия # Убийство # Юрий Шерстнев

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