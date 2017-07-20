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СК о гибели работника водоканала на улице Кульман

20 июля 2017 19:44
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Новости Беларуси. При плановых работах на улице Кульман 20 июля погиб один из сотрудников столичного водоканала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около полудня 42-летний мужчина спустился в канализационный колодец для промывки сетей.

Через некоторое время ему стало плохо. Коллеги вытащили пострадавшего на поверхность и вызвали скорую, однако медикам спасти рабочего не удалось.

Стоит отметить, что данная процедура относится к категории повышенной опасности. И перед началом работ специалисты провели все необходимые замеры на содержание вредных веществ и наличие кислорода.

СК о гибели работника водоканала на улице Кульман-1

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования, в том числе судебно-медицинское, что поможет установить конкретную причину смерти рабочего.

Совместно со специалистами водоканала, следователи, еще раз провели необходимые замеры внутри колодца.

По предварительным результатам, в воздухе скопившихся газов не обнаружено, уровень кислорода также соответствовал допустимой норме. Проверка по факту гибели рабочего продолжается.

# происшествия # Фотофакт # Гибель рабочего # Сергей Кабакович

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