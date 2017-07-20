СК о гибели работника водоканала на улице Кульман

Новости Беларуси. При плановых работах на улице Кульман 20 июля погиб один из сотрудников столичного водоканала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около полудня 42-летний мужчина спустился в канализационный колодец для промывки сетей.
Через некоторое время ему стало плохо. Коллеги вытащили пострадавшего на поверхность и вызвали скорую, однако медикам спасти рабочего не удалось.
Стоит отметить, что данная процедура относится к категории повышенной опасности. И перед началом работ специалисты провели все необходимые замеры на содержание вредных веществ и наличие кислорода.
Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования, в том числе судебно-медицинское, что поможет установить конкретную причину смерти рабочего.
Совместно со специалистами водоканала, следователи, еще раз провели необходимые замеры внутри колодца.
По предварительным результатам, в воздухе скопившихся газов не обнаружено, уровень кислорода также соответствовал допустимой норме. Проверка по факту гибели рабочего продолжается.