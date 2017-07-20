СК о гибели работника водоканала на улице Кульман

Новости Беларуси. При плановых работах на улице Кульман 20 июля погиб один из сотрудников столичного водоканала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около полудня 42-летний мужчина спустился в канализационный колодец для промывки сетей.

Через некоторое время ему стало плохо. Коллеги вытащили пострадавшего на поверхность и вызвали скорую, однако медикам спасти рабочего не удалось.

Стоит отметить, что данная процедура относится к категории повышенной опасности. И перед началом работ специалисты провели все необходимые замеры на содержание вредных веществ и наличие кислорода.