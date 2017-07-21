Приговор по делу «черных риэлторов» огласят 21 июля в Могилеве: обвиняемым грозит смертная казнь

Новости Беларуси. Приговор по делу «черных риелторов» должны огласить 21 июля в Могилеве. По данным следствия, трое человек: двое мужчин и женщина в течение шести лет совершали сомнительные сделки с недвижимостью, а бывших владельцев квартир похищали и убивали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование этого громкого дела длилось около двух лет. Черных риелторов обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение людей, незаконный оборот психотропных веществ и уничтожение документов. Только по первой статье предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы для женщин и исключительная мера — для мужчин.