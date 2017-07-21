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Приговор по делу «черных риэлторов» огласят 21 июля в Могилеве: обвиняемым грозит смертная казнь

21 июля 2017 07:31
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Новости Беларуси. Приговор по делу «черных риелторов» должны огласить 21 июля в Могилеве. По данным следствия, трое человек: двое мужчин и женщина в течение шести лет совершали сомнительные сделки с недвижимостью, а бывших владельцев квартир похищали и убивали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приговор по делу «черных риэлторов» огласят 21 июля в Могилеве: обвиняемым грозит смертная казнь-1

Расследование этого громкого дела длилось около двух лет. Черных риелторов обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение людей, незаконный оборот психотропных веществ и уничтожение документов. Только по первой статье предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы для женщин и исключительная мера — для мужчин.

# происшествия # Убийство

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