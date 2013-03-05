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Двое детей, спасаясь от пожара в московской квартире, выпрыгнули из окна 7 этажа и чудом остались живы

05 марта 2013 08:44
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Новости России. Спасаясь от огня, дети (трёхлетний мальчик и восьмилетняя девочка) выпрыгнули из окна горевшей квартиры ещё до приезда пожарных. Площадь возгорания в квартире оказалась небольшой – всего 10 метров, но путь к выходу отрезало пламя.

Старшая сестра (восьмилетняя девочка) решилась на отчаянный шаг: сбросила трехлетнего брата вниз на растянутый очевидцами матрас. Потом девочка прыгнула сама, но угодила в сугроб.

Элина Николаева, руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы:
Мальчик трех лет был доставлен в Морозовскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и внутренних органов. Девочка восьми лет была доставлена в Филатовскую детскую клиническую больницу. У нее зафиксирован перелом верхней трети плеча, ушиб и травма грудной клетки.

Неделю назад 28 февраля гражданин России выпал с 10 этажа одного из жилых домов Минска и чудом остался жив.  Обстоятельства  падения и место происшествия не уточняются. Врачи лечебного заведения, куда попал пострадавший после падения, не знают, каким образом мужчине удалось уцелеть. Возможно, он упал в сугроб, говорят медики.

# происшествия # Пожар

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