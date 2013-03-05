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Очередное ЧП в небе над Турцией. Молния ударила в самолёт футбольной команды

05 марта 2013 06:55
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Новости России. При посадке в турецком аэропорту в самолёт футбольной команды «Сокол» (Саратов)  ударила молния. К счастью, никто из 24 игроков, находившихся на борту лайнера, не пострадал. Экипаж ни на шутку перепугался: удар молнии по звуку напоминал взрыв двигателя.

ФК «Сокол»:
При заходе на посадку в самолет с саратовским «Соколом» на борту попала молния, прошив фюзеляж. И только благодаря мастерству пилотов удалось избежать трагедии в такой нештатной ситуации и благополучно совершить посадку, за что им огромная благодарность.

Футболисты команды уже приступили к тренировкам в Турции.

Напомним, в январе нынешнего года прямо в небе загорелся пассажирский самолёт турецкой авиакомпании. На борту лайнера находились 114 человек. К счастью, никто не пострадал. Пилотам удалось благополучно совершить посадку. К прибывшему лайнеру были направлены все оперативные службы аэропорта. Пожарные бригады сумели справиться с пламенем, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

# происшествия # Возгорание самолета

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