6-месячный белорус умер в Санкт-Петербурге. Малыша привезли на лечение

Новости России. Родители вместе с ребенком являются гражданами Беларуси, в Петербург они приехали для медицинского обследования сына. 2 марта малышу стало плохо, родители вызвали «скорую помощь», однако прибывшие врачи лишь констатировали смерть ребенка. По предварительным данным, она наступила из-за асфиксии.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.



В январе нынешнего года в одной из витебских гостиниц найден мёртвым годовалый ребёнок. 9 января поздно вечером, возвращаясь из Европы в Москву, молодая супружеская пара – граждане Российской Федерации – вместе со своими детьми в возрасте одного и шести лет заселились в двухместный номер гостиницы. Утром следующего дня родители обнаружили труп младшего ребенка. По предварительным данным, малыш задохнулся рвотными массами.