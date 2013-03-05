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6-месячный белорус умер в Санкт-Петербурге. Малыша привезли на лечение

05 марта 2013 07:57
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Новости России. Родители вместе с ребенком являются гражданами Беларуси, в Петербург они приехали для медицинского обследования сына. 2 марта малышу стало плохо, родители вызвали «скорую помощь», однако прибывшие врачи лишь констатировали смерть ребенка. По предварительным данным, она наступила из-за асфиксии.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

В январе нынешнего года в одной из витебских гостиниц найден мёртвым годовалый ребёнок. 9 января поздно вечером, возвращаясь из Европы в Москву, молодая супружеская пара – граждане Российской Федерации – вместе со своими детьми в возрасте одного и шести лет заселились в двухместный номер гостиницы. Утром следующего дня родители обнаружили труп младшего ребенка. По предварительным данным, малыш задохнулся рвотными массами.

# происшествия # Гибель детей

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