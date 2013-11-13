Двое безработных жителей Бобруйска похищали на кладбищах металл, разбивая ограды, и продавали его

Новости Беларуси. Вандализм на могилах. Двое безработных жителей Бобруйска похищали на кладбищах металл: разбивали ограды и продавали. Пока в милицию обратились только пять человек – это родственники умерших. Но не исключено, что заявлений будет намного больше, ведь орудовали безработные сразу на нескольких кладбищах.

Андрей с отцом еще не успели отойти от шока. Приехали на кладбище почтить память родного человека. На окраине услышали громкий стук. Пошли проверить, в чем дело, и увидели результат черного промысла вандалов: несколько могил уже были без ограды. Не мешкая, мужчины бросились в погоню за уезжавшими белыми «Жигулями».

Александр Силич:

Мы их догнали через километр. Остановили, поругали их и сказали, чтобы вернулись и ехали в деревню. Ничего им не будет, если все по-хорошему, иначе будет хуже.

Андрей говорит: об опасности тогда не задумывались.

Андрей Силич:

Не побоялись, потому что уже зло такое взяло. Как приехали, глянули на ограду родственников, на других ограды, так взяло зло, обида.

Незаконным промыслом, как оказалось, занимались нигде не работающие жители Бобруйска. Мужчина и женщина разъезжали по области на белом авто. Осквернили минимум пять кладбищ. В багажнике оперативники нашли фрагменты могильных оград, цепей и другие металлические конструкции. Жажда наживы пересилила человеческие качества. Вандалов не смущало даже то, что воровать приходилось на кладбищах. А значит тем самым осквернять память умерших.

Александр Потапенко, старший следователь Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Данные мужчина и женщина не работают, они ранее судимы, мужчина в том числе неоднократно за совершение хищений. Сбывали они данный металл на пункты приема металлов.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено 5 уголовных дел по фактам хищений с могил, захоронений различных кладбищ: вблизи деревни Красное дуброво Бобруйского района, вблизи деревни Савичи, деревни Бабино, деревни Ясный лес.

Сейчас вандалы под стражей. В их отношении возбуждено 5 уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обворованных могил наверняка окажется гораздо больше. Ведь следствию известны только те факты, о которых сообщили сами родственники. А, следовательно, может возрасти и количество уголовных дел.