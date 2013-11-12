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37 тысяч студентов разом отчислили из одного университета в Германии

12 ноября 2013 07:41
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Новости Германии. Курьёзный случай произошёл в Германии. Компьютер университета Дрездена разослал всем студентам, а это порядка 37 тысяч человек, уведомления, что все они отчислены. Помимо этого машина «уволила» и всех преподавателей. В электронном сообщении говорилось, что получатель в течение 12 дней будет вычеркнут из списков вуза и что он будет лишён доступа ко всем онлайн сервисам.

Чуть позже руководство университета сообщило, что произошла ошибка и письма были направлены из-за сбоя в программном обеспечении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Курьезы

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