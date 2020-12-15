Две тонны сыра и хамона стоимостью 100 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС

Новости Беларуси. Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 2 тонн сыра и хамона на территорию Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальный товар находился в грузовом отсеке автомобиля. Обнаружить его удалось во время досмотра. Согласно документам, в транспортном средстве, следовавшем из Дании в Россию, перевозились детали оборудования для животноводства.