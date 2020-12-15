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Две тонны сыра и хамона стоимостью 100 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС

15 декабря 2020 07:48
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Новости Беларуси. Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 2 тонн сыра и хамона на территорию Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость продуктовой контрабанды составила свыше 100 тысяч рублей.

Две тонны сыра и хамона стоимостью 100 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС-1

Две тонны сыра и хамона стоимостью 100 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС-3

Нелегальный товар находился в грузовом отсеке автомобиля. Обнаружить его удалось во время досмотра. Согласно документам, в транспортном средстве, следовавшем из Дании в Россию, перевозились детали оборудования для животноводства.

Две тонны сыра и хамона стоимостью 100 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС-6

Две тонны сыра и хамона стоимостью 100 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС-8

По данному факту Брестской таможней проводится проверка.

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

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