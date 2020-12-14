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226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области

14 декабря 2020 15:57
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Новости Беларуси. В пятницу и выходные в Минской области произошло 226 аварий. 13 из них с потерпевшими, один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В преддверии новогодних праздников сотрудники ГАИ усилили контроль над водителями, которые перевозят детей. Впереди уроки безопасности.

Подробности – в материале Вероники Сайко.

226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области-1

Вероника Сайко, корреспондент:
«Безопасные каникулы». Акция с таким названием стартовала в Минской области. В ГАИ детям напомнят, как вести себя возле проезжей части. Работа со взрослыми тоже не заканчивается. Как показали минувшие выходные, часто они бывают невнимательными.

226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области-4

Сразу 15 машин столкнулись под Марьиной Горкой. ДТП произошло в воскресенье, 13 декабря, на трассе М5. На улице было темно, местами гололед. Водитель автомобиля, с которого все началось, не справился с управлением – выехал на разделительную полосу и врезался в дорожный знак. Это увидел водитель грузовика, который ехал следом. Резко затормозил. И тут автомобили начали сталкиваться один за другим.

226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области-7

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома:
Предварительно можно сказать, что такого рода автоаварии происходят из-за неправильного выбора скорости и дистанции между водителями в условиях непогоды.

Медицинская помощь никому не понадобилась.

226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области-10

226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области-12

Не обошлось и без аварий с участием пешеходов. В Борисове произошло сразу два таких ДТП.

226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области-15

Ирина Сапунова:
В одном из случаев около восьми утра водитель автомобиля Volvo совершил наезд на 18-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек с тяжелыми травмами госпитализирован.

226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области-18

А вот в другом ДТП – вина пешехода. Он переходил улицу Гагарина на красный сигнал светофора. В этот момент двигался Lexus. Пешеход госпитализирован.

226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области-21

Ирина Сапунова:
За пятницу и выходные дни зарегистрировано семь аварий с участием пешеходов. Один пешеход погиб и шесть получили травмы.

226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области-24

Вероника Сайко:
От капризов погоды никто не застрахован, как и от внезапных действий других участников движения. Так что берегите себя и не отвлекайте внимание от дороги.

# Авария в Минской области # происшествия # Вероника Сайко # Ирина Сапунова # Фотофакт

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