226 аварий за три дня. Рассказываем об обстановке на дорогах Минской области

Новости Беларуси. В пятницу и выходные в Минской области произошло 226 аварий. 13 из них с потерпевшими, один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В преддверии новогодних праздников сотрудники ГАИ усилили контроль над водителями, которые перевозят детей. Впереди уроки безопасности. Подробности – в материале Вероники Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:

«Безопасные каникулы». Акция с таким названием стартовала в Минской области. В ГАИ детям напомнят, как вести себя возле проезжей части. Работа со взрослыми тоже не заканчивается. Как показали минувшие выходные, часто они бывают невнимательными.

Сразу 15 машин столкнулись под Марьиной Горкой. ДТП произошло в воскресенье, 13 декабря, на трассе М5. На улице было темно, местами гололед. Водитель автомобиля, с которого все началось, не справился с управлением – выехал на разделительную полосу и врезался в дорожный знак. Это увидел водитель грузовика, который ехал следом. Резко затормозил. И тут автомобили начали сталкиваться один за другим.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома:

Предварительно можно сказать, что такого рода автоаварии происходят из-за неправильного выбора скорости и дистанции между водителями в условиях непогоды. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Не обошлось и без аварий с участием пешеходов. В Борисове произошло сразу два таких ДТП.

Ирина Сапунова:

В одном из случаев около восьми утра водитель автомобиля Volvo совершил наезд на 18-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек с тяжелыми травмами госпитализирован.

А вот в другом ДТП – вина пешехода. Он переходил улицу Гагарина на красный сигнал светофора. В этот момент двигался Lexus. Пешеход госпитализирован.

Ирина Сапунова:

За пятницу и выходные дни зарегистрировано семь аварий с участием пешеходов. Один пешеход погиб и шесть получили травмы.