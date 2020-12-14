Мужчину спасти не удалось. На улице Короля в Минске произошёл пожар

Новости Беларуси. На пожаре в Минске погиб человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горели вещи в жилой комнате. Прибывшие на место спасатели обнаружили в бессознательном состоянии человека. С ожогами и отравлением его передали бригаде скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. Причина пожара выясняется.