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Мужчину спасти не удалось. На улице Короля в Минске произошёл пожар

14 декабря 2020 15:59
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Новости Беларуси. На пожаре в Минске погиб человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трагедия произошла ночью на улице Короля.

Мужчину спасти не удалось. На улице Короля в Минске произошёл пожар-1

Мужчину спасти не удалось. На улице Короля в Минске произошёл пожар-3

Горели вещи в жилой комнате. Прибывшие на место спасатели обнаружили в бессознательном состоянии человека. С ожогами и отравлением его передали бригаде скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. Причина пожара выясняется.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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