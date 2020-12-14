ГАИ ищет свидетелей ДТП на Кальварийской

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ просят помощи в поиске вероятного виновника ДТП на парковке одного из торговых центров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Неделю назад за 10 минут до полуночи на гостевой стоянке гипермаркета на Кальварийской, 24 в результате аварии был поврежден Skoda. В припаркованный автомобиль несколько раз врезался Peugeot. Водителя серебристого авто, который скрылся с места ДТП, сейчас устанавливают.