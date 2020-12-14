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ГАИ ищет свидетелей ДТП на Кальварийской

14 декабря 2020 15:58
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ просят помощи в поиске вероятного виновника ДТП на парковке одного из торговых центров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ГАИ ищет свидетелей ДТП на Кальварийской-1

ГАИ ищет свидетелей ДТП на Кальварийской-3

Неделю назад за 10 минут до полуночи на гостевой стоянке гипермаркета на Кальварийской, 24 в результате аварии был поврежден Skoda. В припаркованный автомобиль несколько раз врезался Peugeot. Водителя серебристого авто, который скрылся с места ДТП, сейчас устанавливают.

ГАИ ищет свидетелей ДТП на Кальварийской-6

Сам момент ДТП, а также изображение вероятного виновника попали в объектив видеокамеры. Очевидцев произошедшего и тех, кто обладает полезной информацией, просят позвонить в милицию.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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