«​​​​​Очень страшно за себя и детей». В Слонимском районе чупакабра повадился убивать домашних животных

Новости Беларуси. Жители деревни Деревная в Слонимском районе живут в страхе. На их подворья повадился неизвестный зверь, который убивает домашних животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди бояться, что он может напасть и на человека.

О любимце семьи – собаке по кличке Пушок – теперь напоминают лишь будка и цепь. 10 лет он охранял этот дом. А на утро Валерий Гульник с ужасом увидел, что от несчастной дворняги осталась голова и передние лапы. На земле – кровь и следы борьбы. Куры и свиньи не тронуты.

Валерий Гульник, житель деревни Деревная:

Пошел я смотреть следы – там порвано когтями. Видно, что собака не сможет так, другая собака порвать. Что за зверь ночью бродил по деревне, гадает и Алла Михновец. Ее Тузику повезло больше – погрызенный, он смог выжить после схватки. Теперь хозяйка выхаживает собаку с помощью лекарств и уколов.

Алла Михновец, житель деревни Деревная:

Сильно поранена шея, укусы большие, глубокие, наверное. И голова травмирована. Снята кожа. Не то, что она покусана, просто снята кожа с головы собаки.

Местные жители предполагают, что дикий зверь проник в деревню около 4 утра – в это время громко залаяли все собаки в округе, будто рвались с цепи. Хищника никто не видел, но уверены, что загадочное существо сильное и кровожадное.

Анна Осипова, житель деревни Деревная:

Очень страшно за себя и за детей, потому что опасность рядом. Вся улица в страхе.

Галина Буро, СТВ:

На дороге местные жители разглядели следы таинственного зверя. Говорят, похожи на кошачьи, только по размерам больше. Родилось предположение, что наследила здесь рысь – ее видели в этих краях.

Но у страха глаза велики – местные жители выдвигают одну версию за другой: рысь, волк, бродячая овчарка – не иначе как завелась мистическая чупакабра. У охотника с 40-летним стажем своя версия.

Николай Болтрушко, председатель Деревновского охотколлектива:

След того зверя, который съел собаку. Я справочник взял, сделал сравнение и уверен, что это был волк. Я считаю, что волк голодный был. Или может где-нибудь есть щенки в выводке, которых он обязан кормить.