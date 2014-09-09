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Два жителя Казахстана сознались в двойном жестоком убийстве в Минске

09 сентября 2014 11:45
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Новости Казахстана. Двух граждан Казахстана, подозреваемых в совершении жестокого убийства в Минске, задержали в Астане и доставили в Беларусь для проведения следственных мероприятий, сообщает информационное агентство «Новости-Казахстан» со ссылкой на ДВД Астаны.

3,5 года назад в Минске были убиты двое мужчин - граждане Казахстана и России.

Их тела с признаками насильственной смерти нашли 10 декабря 2010 года в арендованной квартире.

Департамент внутренних дел Астаны:
Злоумышленники, действуя с особой жестокостью, нанесли множественные ножевые ранения, завладев принадлежащей потерпевшим крупной суммой денег, и скрылись с места преступления.

По данному факту Следственный комитет Республики Беларусь возбудил уголовное дело. Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось, но слаженная работа правоохранителей двух стран дала результаты.

Задержанные в ходе допроса дали признательные показания.

Сейчас уголовное дело через Генеральную прокуратуру Казахстана направлено в Астану для дальнейшего расследования.

Департамент внутренних дел Астаны:
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру города Астаны для дальнейшей его передачи в суд.

Зверское убийство минской лучницы Анны Сердечкиной потрясло общественность в августе 2013 года.

Ее тело прямо в ванной собственного дома кухонным ножом расчленили, запаковали в полиэтиленовые пакеты и утопили в Цнянском водохранилище (см. видео).

Подробности этого зверского убийства читайте здесь.

# происшествия # Убийство

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