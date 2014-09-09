46-летнюю американскую актрису убило упавшее дерево

Новости США. Американская актриса Молли Глинн скончалась от полученных травм.
В день, когда произошла трагедия, Глинн и ее супруг, актер Джо Фоаст, совершали традиционную велосипедную прогулку в Чикаго.
Неожиданно разыгралась буря. Ветер рвал все на своем пути.
Молли и Джо не успели укрыться. Дерево, вырванное с корнем, упало прямо на женщину.
На протяжении нескольких часов врачи боролись за жизнь Молли, но безрезультатно.
Актрисе было 46 лет. Она играла в кино и театре, а мировую славу получила благодаря роли в сериале «Пожарные Чикаго».
Художественный руководитель театра, в котором работала Молли Глинн:
Молли была изумительной актрисой и просто сердечным и очень щедрым человеком. Она была потрясающей актрисой, изысканной, сверкающей и очень благородной. Ее смерть – это неоценимая потеря для театра, так как она была одной из ведущих актрис Чикаго.
Тем временем стихия продолжает атаковать Соединенные штаты (см.видео). Сильнейшие за 80 лет ливни привели к наводнению в Аризоне: без света – больше 5 тысяч человек.
Больше всего от удара стихии пострадали автомобилисты – их непогода застала врасплох. Некоторые машины буквально поплыли. Смотрите фото здесь.