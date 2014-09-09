46-летнюю американскую актрису убило упавшее дерево

Новости США. Американская актриса Молли Глинн скончалась от полученных травм.

В день, когда произошла трагедия, Глинн и ее супруг, актер Джо Фоаст, совершали традиционную велосипедную прогулку в Чикаго.

Неожиданно разыгралась буря. Ветер рвал все на своем пути.

Молли и Джо не успели укрыться. Дерево, вырванное с корнем, упало прямо на женщину.



На протяжении нескольких часов врачи боролись за жизнь Молли, но безрезультатно.

Актрисе было 46 лет. Она играла в кино и театре, а мировую славу получила благодаря роли в сериале «Пожарные Чикаго».

Художественный руководитель театра, в котором работала Молли Глинн:

Молли была изумительной актрисой и просто сердечным и очень щедрым человеком. Она была потрясающей актрисой, изысканной, сверкающей и очень благородной. Ее смерть – это неоценимая потеря для театра, так как она была одной из ведущих актрис Чикаго.



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