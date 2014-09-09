Прямой эфир

Предварительный отчет о крушении «Боинга» над Украиной: самолет распался на части в воздухе

09 сентября 2014 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. На сайте Нидерландского совета безопасности опубликован доклад о крушении «Боинга» «Малайзийских авиалиний» на юго-востоке Украины. Документ носит предварительный характер. Выводов о том, кто виновен в трагедии, в докладе нет.

Сообщается, что экипаж не успел связаться с землей и сообщить о произошедшем. Все системы самолета до момента катастрофы работали нормально. Он распался в воздухе из-за повреждений извне.

Окончательные выводы о причинах крушения лайнера эксперты обнародуют летом будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
46-летнюю американскую актрису убило упавшее дерево
09 сентября 2014 09:39

46-летнюю американскую актрису убило упавшее дерево

Судья затушил сигарету о щеку полицейского и получил условный срок
09 сентября 2014 08:24

Судья затушил сигарету о щеку полицейского и получил условный срок

Сильнейшие за 80 лет ливни привели к наводнению в Аризоне: без света – больше 5 тысяч человек
09 сентября 2014 06:36

Сильнейшие за 80 лет ливни привели к наводнению в Аризоне: без света – больше 5 тысяч человек