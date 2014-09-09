Предварительный отчет о крушении «Боинга» над Украиной: самолет распался на части в воздухе

Новости Нидерландов. На сайте Нидерландского совета безопасности опубликован доклад о крушении «Боинга» «Малайзийских авиалиний» на юго-востоке Украины. Документ носит предварительный характер. Выводов о том, кто виновен в трагедии, в докладе нет.

Сообщается, что экипаж не успел связаться с землей и сообщить о произошедшем. Все системы самолета до момента катастрофы работали нормально. Он распался в воздухе из-за повреждений извне.

Окончательные выводы о причинах крушения лайнера эксперты обнародуют летом будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.